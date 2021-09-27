«Приватбанк» натравил на бывшего клиента коллекторов из-за долга в 69 гривен

Главное: Государственный «Приватбанк» обратился к услугам коллекторов, чтобы добиться от клиента возврата долга в 69 гривен.

Детали: Журналист Андрей Лохматов, бывший клиентом «Приватбанка», рассказал о том, как стал жертвой коллекторов. На своей странице в Facebook он сообщил, что ему три недели звонили с неизвестного номера с требованием вернуть деньги.

«Робот повторял одну и ту же фразу примерно такого содержания: „Завтра будет заседать кредитный комитет, немедленно оплатите долг“. Кто, что, когда, какой еще долг? Я ни разу в жизни не брал ни одного кредита. Никаких объяснений, о каком долге речь и кому мне собственно его нужно оплатить», — написал он.

Как выяснилось, звонки совершала некая юридическая компания «Дельта-М», занимающаяся взысканием долгов. Спустя несколько дней журналисту удалось связаться с фирмой и выяснить, что он должен «Приватбанку» 69 гривен.

«Оказывается, когда я закрыл свой ФЛП год назад, мой бизнес-счет в ПриватБанке оставался все это время открытым и не активным, у меня на балансе не хватило денег для оплаты 100 грн за пользование счетом за последний месяц его активности и эти смешные 69 грн я остался должен банку», — заключил Лохматов, подчеркнув, что за год банк ни разу его об этом не уведомил, не прислал ни одного сообщения.

В тему: 19 марта 2021 года Верховная Рада приняла закон, ужесточающий требования к работе компаний, занимающихся взиманием долгов и защищающий права должников. В соответствии с ним в работе коллекторов вводится целый ряд серьезных ограничений.

9 сентября «Приватбанк» решил продать права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.