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Новости > Всемирный день сердца: какой праздник отмечается 29 сентября 2021 года

Всемирный день сердца: какой праздник отмечается 29 сентября 2021 года

Александр Панько
29.09.21 05:09
195
Всемирный день сердца: какой праздник отмечается 29 сентября 2021 года

Сегодня, 29 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Всемирный день сердца и Ефимия, Птичья костка.

Всемирный день сердца

Количество смертей от сердечнососудистых заболеваний возрастает. Виной тому неправильный образ жизни, безответственное отношение себе и окружающим людям, вредные привычки, питание продуктами низкого качества и т.д.

ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО решили создать специальный день, посвященный проблемам заболеваний сердца у людей всего мира. Инициатором была ВФС –  федерация, занимающаяся исследованием заболеваний сердечнососудистой и вегетативной систем, разрабатывающая методы и препараты для их лечения. Ее председатель выступил с предложением отмечать этот день в 1999 году. Инициативу поддержали все участники собрания. В 2011 году была назначена ежегодная дата.

Ефимия, Птичья костка

В этот день отдается дань памяти Ефимии Всехвальной, православной великомученице, которая известна стойкостью в своей вере.

Ефимия родилась и проживала на территории Турции в конце 3 – начале 4 веков, во времена, когда царило язычество. Преследование христианской веры обратилось для нее пытками, которые Ефимия с Божьей помощью смогла выдержать.

Местный правитель пытался соблазнить ее, а после отказа подверг всевозможным издевательствам, в том числе растерзанию диких зверей. Однако звери не тронули Ефимию, она добровольно отдала свой дух в руки Господа и в этот момент затряслась земля и храмы, что повергло в ужас всех язычников. Тело Ефимии было похоронено родственниками близ того города, где она родилась, после чего на этом месте верующие возвели храм. Мощи Ефимии признаны кровоточивыми и неоднократно переносились. В настоящее время они находятся в России.

Название Птичья костка праздник получил из-за народного поверья, что в этот день по пойманным диким уткам и глухарям на Руси определяли, какой в этот год будет зима. Считалось, что чем больше жира наросло на костях птиц, тем суровее будет зима.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День кофе в США;

- День памяти святой великомученицы Евфимии Всехвальной;

- День изобретателя в Аргентине;

- День осеннего одиночества.

Тэги: общество, здоровье, мир, сердце, праздники, новости Украины

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