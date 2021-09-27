Витренко рассказал, что общего между Усиком и «Нафтогазом»

Главное: Сила Украины в судебных тяжбах с «Газпромом» состоит в юридической обоснованности позиции. По мнению главы «Нафтогаза» , ей стоит действовать на этом поприще в стиле боксера-тяжеловеса Александра Усика.

Детали: Украине не стоит противодействовать России в газовых вопросах, полагаясь на гарантии Запада. По мнению главы компании «Нафтогаз-Украина» Юрий Витренко, необходимо блокировать инфраструктурные проекты Москвы, такие как «Северный поток-2», опираясь на силу права.

«Например, вчера был бой, где наш украинец победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

«Так же мы побеждали раньше „Газпром“, будучи „андердогами“, никто не верил, что можем победить... Как раз за счет этой силы права мы победили и сейчас хотим сделать то же самое», — заключил Витренко.

В тему: В ночь на 26 сентября Александр Усик в поединке на стадионе «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал все его чемпионские пояса, став чемпионом мира в тяжелом весе.