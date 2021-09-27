Стало известно, людей каких профессий в Украине могут вакцинировать в обязательном порядке

Главное: В Украине продолжают обсуждать вариант обязательной вакцинации от коронавируса. Появился список профессий.

Детали: Тема обязательной вакцинации от коронавируса в Украине не утихает. Список профессий приводит Федерация профсоюзов.

Отмечается, что министерство здравоохранения нашей страны уже подготовило проект приказа «О перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам».

Информируется, что вакцинировать хотят людей на время действия карантина.

В список попали следующие профессии: работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; работники местных государственных администраций; работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

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