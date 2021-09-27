Главные новости за 27 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 3 007 людей. Умерли 94 человека.

- В Украине будет прохладно. Но обойдется без осадков.

- На Украину надвигаются заморозки. Будет до минус пяти градусов.

- Национальная комиссия по стандартам государственного языка объявила о проверке транслитерации в написании имен в загранпаспортах граждан Украины. По словам главы Орыси Демской, никаких новых правил при этом применяться не будет.

- Правительство обновило состав правления НАК «Нафтогаз Украины». Стали известны фамилии.

- Землетрясение произошло на Крите. Появилось его видео.