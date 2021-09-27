В интересах безопасности: китайским школьникам начали вшивать специальные микрочипы

Главное: В Китае в школьную форму вшили специальные мирочипы, которые позволяют отслеживать местонахождение каждого ученика.

Детали: В одной из начальных школ Чжухая в Китае в рамках эксперимента форму учащихся оснастили специальными микрочипами. Как сообщает Lenta.ru, это позволяет учителям и родителям отслеживать передвижение детей и точно знать, сколько времени школьник провел в столовой или туалете.

В случае если ребенок находится в небезопасном районе, система отправляет сигнал на мобильный телефон кого-либо из взрослых.

Отметим, что самими родителями нововведение было оценено неоднозначно. Некоторые сравнили его со слежкой за преступниками с помощью электронных браслетов.

Справка: Китай является лидером по внедрению камер видеонаблюдения. В некоторых школах камеры установлены в классных комнатах, что позволяет отслеживать не только посещаемость, но и внимательность учеников на уроках.

В тему: В конце 2014 года в Китае полицейские нашли и вернули владельцу утерянный мобильный телефон Vertu стоимостью свыше 676 тысяч юаней. Гаджет был выполнен из золота и украшен более чем 800 бриллиантами. Найти воровку удалось при помощи камер видеонаблюдения, установленных в местном аэропорту.