До минус пяти: украинцев предупредили о нешуточных заморозках

Главное: На Украину надвигаются заморозки. Будет до минус пяти градусов.

Детали: В ближайшие дни, в среду-четверг, 29-30 сентября, в Украине ожидаются заморозки. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что на поверхности почвы температура снизится до минус пяти градусов.

Информируется, что в нашу страну идет антициклон с северных широт, а его центр сместится к Левобережью.

При этом в большинстве областей атмосферное давление будет расти.

Заморозки прогнозируются в северных, восточных и центральных областях, а в северо-восточных областях – в воздухе.

В тему: Потепление в Украине отменяется.