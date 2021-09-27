Женщина что-то искала в сумочке и устроила феерическое ДТП в Киеве

Главное: В Киеве женщина за рулем Range Rover вылетела с дороги и разбила две припаркованные машины. В результате ДТП автомобиль перевернулся. Ее подруга рассказала, что водитель отвлеклась на свою сумочку.

Детали: В Киеве на Столичном шоссе Range Rover слетел с крутого поворота на зеленую зону и врезался в гору шин, после чего снес ограждение парковки, задел две припаркованные машины и перевернулся на крышу. Как сообщается на странице сообщества «Магнолия-ТВ» в Facebook, в машине находились две женщины, которые получили различные травмы, но ехать в больницу отказались.

По словам прибывших на место происшествия медиков, от женщин сильно пахло алкоголем.

Как рассказала пассажир авто, ее подруга отвлеклась от дороги, потому что искала что-то в сумочке. Также она подтвердила, что употребляла вино, но сказала, что не знает, пила ли что-нибудь водитель.

В итоге ее в итоге увезли на освидетельствование.

В тему: 21 октября 2018 года в Киеве на ул. Тростянецкой пьяный водитель на Ford Escort въехал в две машины, после чего перевернулся на крышу. При этом он едва не сбил пожилую женщину и бросался на полицейских.