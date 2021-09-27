Загранпаспорта всех граждан Украины проверят

Главное: Национальная комиссия по стандартам государственного языка объявила о проверке транслитерации в написании имен в загранпаспортах граждан Украины. По словам главы Орыси Демской, никаких новых правил при этом применяться не будет.

Детали: В Украине проведут проверку транслитерации имен в загранпаспортах. Как объяснила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в эфире телеканала «Украина 24», речь идет о том, «соответствуют ли наши транслитерационные практики международным».

«Нельзя сказать, что сегодня возникла потребность в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствуют, датированы 1995 годом», — рассказала она, подчеркнув, что это международная стандартная таблица, которую никто в ближайшее время не намерен пересматривать.

Говоря о том, для чего сейчас потребовалась такая проверка, эксперт объяснила, что необходимо гармонизировать украинские документы с международными стандартами транслитерации.

«Как выйдет на практике — посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка», — заключила Демская, напомнив ,что по закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка и другими научными учреждениями, которые занимаются лингвистикой.

В тему: По индексу мировых паспортов и их ценности загранпаспорт Украины занимает 44-е место, а среди стран бывшего СССР — первое.