«Вот это да»: Байден странно отреагировал на результаты выборов в Бундестаг

Главное: Американский президент Джо Байден выразил удивление предварительными результатами выборов в парламент Германии.

Детали: Президент США Джо Байден после возвращения в Белый дом из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, где он провел выходные, признался в разговоре с журналистами, что еще не видел результатов голосования в Германии. Как сообщает Lenta.ru, репортеры сообщили ему промежуточные итоги, согласно которым с небольшим отрывом лидировала Социал-демократическая партия Германии.

«Вот это да. Они сильны», — прокомментировал полученную информацию глава Белого дома.

В тему: 26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг, победителем которых стала Социал-демократическая партия. Таким образом, она получила шанс сформировать новое правительство во главе с Олафом Шольцем. Однако для этого социал-демократам придется войти в коалицию с другими партиями, прошедшими в парламент.