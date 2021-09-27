Правление «Нафтогаза» существенно «перекроили»

Главное: Правительство обновило состав правления НАК «Нафтогаз Украины». Стали известны фамилии.

Детали: Правительство обновило состав правления НАК «Нафтогаз Украины». Также Кабинет министров взял на себя полномочия наблюдательного совета.

Данное решение было принято в понедельник, 27 сентября.

Были прекращены полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

При этом членами правления были избраны Маврикий Калугин, советник главы правления по вопросам добычи газа; Владислав Воловик, советник главы правления; Елена Бойченко, директор по управлению персоналом и социальной политики «Группы Нафтогаз»; Роман Чумак, глава казначейских операций «Группы Нафтогаз».

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