Стало известно, кто может стать новым канцлером Германии впервые за 16 лет

Главное: СДПГ стала победителем федеральных выборов в Германии и получает шанс сформировать новое правительство во главе с Олафом Шольцем. Однако для этого социал-демократам придется войти в коалицию с другими партиями, прошедшими в парламент.

Детали: Социал-демократическая партия Германии выиграла на выборах в бундестаг 20-го созыва, которые прошли в стране 26 сентября. Как сообщается на официальном сайте Федеральной избирательной комиссии, по данным голосования во всех 299 округах, социал-демократы набрали 25,7% голосов, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а баварскую партию ХСС поддержали 5,2%.

Правящий до сих пор блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал в общей сложности 24,1% голосов.

Таким образом, разница между двумя лидирующими партиями составила 1,6%.

На третье место вышли «Зеленые», набрав 14,8% голосов.

Свободная демократическая партия набрала 11,5%. Замыкает список партий, прошедших в парламент, праворадикальная «Альтернатива для Германии», получившая 10,3% голосов.

В свою очередь, леворадикальная Левая партия, набрав 4,9%, впервые с 2002 года не попала в Бундестаг.

За остальные партии в общей сложности проголосовали 8,7% жителей Германии.

Таким образом, право сформировать правительство получает победитель, Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем, которая должна для этого договориться о коалиции с «Зелеными» и «Свободными демократами», либо с блоком ХДС/ХСС.

Отметим, что данные результаты официально не являются окончательными, однако существенных изменений уже не предвидится.

Как сообщает Deutsche Welle, Шольц уже выразил убеждение, что по итогам выборов в бундестаг его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство.

Кандидат от правящего консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет в свою очередь заявил, что сделает «все возможное для формирования федерального правительства во главе» с ХДС/ХСС. По его мнению, каждый голос, отданный за эти партии — «это голос против федерального правительства левого толка».

Говоря о текущих итогах выборов, политик констатировал: «Мы не можем быть удовлетворены их результатом». «По всей вероятности, будет создана коалиция из трех партнеров», — заявил Лашет.

Как сообщает Lenta.ru, оба политика уже заявили, что собираются закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до католического Рождества, так как Германия в следующем году будет председателем G7.

Справка: В 2021 году действующая канцлер ФРГ Ангела Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на выборах. Таким образом, в Германии впервые за 16 лет сменится канцлер.