В ВОЗ решили перепроверить, откуда взялся коронавирус

Главное: Происхождение коронавируса снова будут расследовать. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Расследование о происхождении коронавируса хотят возобновить. Сделает это Всемирная организация здравоохранения, пишет издание The Wall Street Journal.

В публикации сказано, что будет собрана команда из двадцати человек – в нее войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных.

Как отмечается, ранее международная группа ученых работала в КНР с января по февраль, которые посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Стоит напомнить, что согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче.

При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источник вируса.

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