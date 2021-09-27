Ситуация с коронавирусом в Украине значительно ухудшится в ноябре

Главное: В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Пик придется на ноябрь.

Детали: В Украине будет усугубляться ситуация с коронавирусом. Об этом поведал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует РБК-Украина.

Чиновник сказал: «Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше».

Он добавил: «Пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь, пока сказать трудно».

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