Коронавирус в Украине: 3 007 больных и 94 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 3 007 людей. Умерли 94 человека.

Детали: Коронавирус в Украине не снижает обороты. Данные на понедельник, 27 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 3 007 людей. Госпитализация понадобилась 1 478 больным, а выздоровели 952 человека.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 13 202, методом ИФА – 2 688, экспресс-тестами – 11 022.

Наибольшее число больных фиксировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Умерли еще 94 человека. За все время скончались 55 720 людей.

С начала пандемии заболели 2 395 404 человека, а выздоровели 2 245 144 больных.

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