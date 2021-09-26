Американцы нашли роботам неожиданное применение в сельском хозяйстве

Главное: Американская компания Iron Ox привлекла роботов для орошения базилика в одной из теплиц Калифорнии. Высокие технологии помогают экономить воду и питать растения необходимыми веществами в условиях засухи.

Детали: Стартап Iron Ox из Кремниевой долины нашел способ сделать сбор урожая более устойчивым с помощью роботов, которые помогут экономить воду, чтобы спасти сельское хозяйство от засух. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на генерального директора компании Брэндона Александра, принцип технологии заключается в том, что роботов подключают к гидропонной системе — специальной конструкции для выращивания растений без почвы.

Вместо земли используется водный раствор, насыщенный питательными веществами. Это позволяет сократить расходы воды на 90%, по сравнению с традиционными способами.

Технология Iron Ox уже реализована в теплице площадью 930 кв. м в калифорнийском городе Гилрой. Там автономный робот по имени Гровер перемещает поддоны с базиликом. Роботизированная рука поднимает их, позволяя датчикам проверить воду на содержание азота и кислотность, чтобы понять, чего не хватает растению для здорового роста. При этом, излишки воды могут быть закачаны обратно в систему для повторного использования.

Стартап уже привлек внимание фонда Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures, выделившего $50 млн на сельскохозяйственных роботов.

Справка: Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Калифорнии, при этом вопрос использования воды в регионе стоит остро. Последняя крупная засуха в 2012-2017 гг привела к сокращению орошения на фермах и спровоцировала смертоносные лесные пожары. В августе 2021 г уровень засухи в большинстве округов штата Калифорния достиг максимального значения.

В тему: В начале 2021 года японцы создали робота-помощника, который должен работать в садах, собирая фрукты с деревьев.

В августе того же года Известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил о создании в следующем году прототипа робота-гуманоида, который будет выполнять за людей однообразную и скучную работу.