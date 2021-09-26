Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы нашли роботам неожиданное применение в сельском хозяйстве

Американцы нашли роботам неожиданное применение в сельском хозяйстве

Александр Панько
26.09.21 13:02
382
Американцы нашли роботам неожиданное применение в сельском хозяйстве

Главное: Американская компания Iron Ox привлекла роботов для орошения базилика в одной из теплиц Калифорнии. Высокие технологии помогают экономить воду и питать растения необходимыми веществами в условиях засухи.

Детали: Стартап Iron Ox из Кремниевой долины нашел способ сделать сбор урожая более устойчивым с помощью роботов, которые помогут экономить воду, чтобы спасти сельское хозяйство от засух. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на генерального директора компании Брэндона Александра, принцип технологии заключается в том, что роботов подключают к гидропонной системе — специальной конструкции для выращивания растений без почвы.

Вместо земли используется водный раствор, насыщенный питательными веществами. Это позволяет сократить расходы воды на 90%, по сравнению с традиционными способами.

Технология Iron Ox уже реализована в теплице площадью 930 кв. м в калифорнийском городе Гилрой. Там автономный робот по имени Гровер перемещает поддоны с базиликом. Роботизированная рука поднимает их, позволяя датчикам проверить воду на содержание азота и кислотность, чтобы понять, чего не хватает растению для здорового роста. При этом, излишки воды могут быть закачаны обратно в систему для повторного использования.

Стартап уже привлек внимание фонда Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures, выделившего $50 млн на сельскохозяйственных роботов.

Справка: Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Калифорнии, при этом вопрос использования воды в регионе стоит остро. Последняя крупная засуха в 2012-2017 гг привела к сокращению орошения на фермах и спровоцировала смертоносные лесные пожары. В августе 2021 г уровень засухи в большинстве округов штата Калифорния достиг максимального значения.

В тему: В начале 2021 года японцы создали робота-помощника, который должен работать в садах, собирая фрукты с деревьев.

В августе того же года Известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил о создании в следующем году прототипа робота-гуманоида, который будет выполнять за людей однообразную и скучную работу.

Тэги: США, вода, засуха, Калифорния, экология, робот, стихия, технологии, базилик

Комментарии

Статьи

25.09.21 13:54

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Части 26 и 27

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Почему психотропные препараты вызывают те заболевания, которые должны лечить?
25.09.21 13:03

Почему психотропные препараты вызывают те заболевания, которые должны лечить?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.09.21 15:07

Александр - воин Христов: Верующие УПЦ поздравляют Усика с победой
26.09.21 14:32

В Украину завезли инновационные лекарства от коронавируса
26.09.21 13:25

Александр Усик о победе над Джошуа: Единственное, что я хотел сделать - это прославить своего Господа
26.09.21 11:11

Стало известно, при каком условии роботы могут контролировать людей
26.09.21 05:39

Всемирный день контрацепции: какой праздник отмечается 26 сентября 2021 года
26.09.21 01:07

Усик побеждает Джошуа и становится чемпионом
25.09.21 20:06

Бой Усик - Джошуа: где смотреть прямую трансляцию
25.09.21 18:05

На Сумщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию нового святого
25.09.21 17:49

В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отпраздновали Собор Святогорских святых
25.09.21 15:59

Предстоятель УПЦ рассказал, чем опасна зависть
26.09.21 14:32

В Украину завезли инновационные лекарства от коронавируса
26.09.21 01:07

Усик побеждает Джошуа и становится чемпионом
25.09.21 20:06

Бой Усик - Джошуа: где смотреть прямую трансляцию
25.09.21 10:05

Продажа билетов на матч Украина — Босния приостановлена. Названа причина
24.09.21 23:32

Джошуа еще до боя превзошел Усика в одном показателе
24.09.21 20:12

Вилла Зеленского, антивакцинаторы и жестокое избиение в АТБ. Главное на канале «Новости & Аналитика»
24.09.21 19:00

Главные новости за 24 сентября 2021 года
24.09.21 16:24

В МОЗ рассказали, сколько педагогов в Украине вакцинировались от коронавируса
24.09.21 15:57

Стало известно, какой фильм представит Украину на премии «Оскар»
24.09.21 14:55

В Минздраве назвали области-претенденты на «красную» зону карантина
25.09.21 15:35

В РПЦ рассмотрят обращения священников Александрийской Церкви о переходе в Московский Патриархат
25.09.21 20:06

Бой Усик - Джошуа: где смотреть прямую трансляцию
23.09.21 10:08

В нескольких областях Украины произошло землетрясение
19.09.21 17:35

Из Киева верующие УПЦ пройдут 5 дней крестным ходом в монастырь Афонской иконы Богоматери
20.09.21 13:07

Стало известно, жив ли еще Путин
22.09.21 11:31

Под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского
20.09.21 21:47

Десятки украинских девочек стали жертвами порнографа из Австрии и его молодой жены
19.09.21 18:00

В УПЦ расскажут, как помочь больным алкоголизмом и наркоманией
22.09.21 10:13

Киевлянам объяснили, кому грозят многотысячные штрафы в период карантина
19.09.21 16:45

На Буковине верующие УПЦ пройдут крестным ходом в честь чудотворной Боянской иконы Богородицы
Фото и Видео
Усик побеждает Джошуа и становится чемпионом
Усик побеждает Джошуа и становится чемпионом
Усик побеждает Джошуа и становится чемпионом
Усик побеждает Джошуа и становится чемпионом
В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
Появилось видео сильнейшего наводнения в Испании
Появилось видео сильнейшего наводнения в Испании
Опубликовано видео эпичного пожара в Москве
Опубликовано видео эпичного пожара в Москве
В школе на Черниговщине рухнул потолок в классе, разбив парты и стулья
В школе на Черниговщине рухнул потолок в классе, разбив парты и стулья
По Киеву разгуливал мужчина с гранатой
По Киеву разгуливал мужчина с гранатой
На Западной Украине горел цыганский лагерь
На Западной Украине горел цыганский лагерь
В Черновицкой области пошел снег
В Черновицкой области пошел снег
В Киеве иностранец угрожал пистолетом пассажирам метро
В Киеве иностранец угрожал пистолетом пассажирам метро
В черкасской кофейне среди бела дня на глазах у детей застрелили криминального авторитета
В черкасской кофейне среди бела дня на глазах у детей застрелили криминального авторитета
fraza.com
Новости блогосферы
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.