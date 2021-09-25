Бой Усик - Джошуа: где смотреть прямую трансляцию

Главное: Прямую трансляцию поединка супертяжей Джошуа и Усика проведут онлайн-стриминг DAZN, телеканалы Sky Sports и Рен ТВ, а также сервис MEGOGO.

Детали: Сегодня ночью на стадионе футбольной команды «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне состоится мегафайт с участием чемпиона мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Александра Усика.

На счету британца Джошуа из Англии — 24 победы, из них 22 получены досрочно, и лишь одно поражение.

Александр Усик из Украины не имеет поражений, а на 18 побед у него тринадцать — досрочные.

Оба боксера — олимпийские чемпионы.

В Украине прямую трансляцию поединка супертяжей (свыше 90,7 кг) Джошуа и Усика в Украине поддерживают несколько платформ:

— онлайн-стриминг DAZN,

— телеканал Sky Sports

— сервис MEGOGO.

— росийский телеканал Рен ТВ