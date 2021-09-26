В Украину завезли инновационные лекарства от коронавируса

Главное: В Украине появились лекарства против коронавируса. Они предотвращают осложнения и ускоряют выздоровление.

Детали: В Украину привезли инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Препараты уже направлены в регионы. Об этом РБК-Украина сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч Флаконов Етесевимаба (Etesevimab) уже в Украине и развезены в регионы», — сказал министр.

Он отметил, что соответствующим приказом Минздрава обновлен протокол «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым предусмотрена возможность использования лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab.

По словам Ляшко, это позволит врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

«Лекарства действуют непосредственно на вирус — препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных с Коронавирусная болезнью и предотвращают возникновение осложнений», — пояснил он.

Министр напомнил, что договоренности о получении этих препаратов были согласованы во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Лекарства доставлены в страну при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

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