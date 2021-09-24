Вилла Зеленского, антивакцинаторы и жестокое избиение в АТБ. Главное на канале «Новости & Аналитика»

Не пропустите дайджест главных новостей нашего телеграм-канала Новости & Аналитика за 24 октября 2021 года.

Итак:

— От чего умирают украинцы? Жуткая статистика

— СБУ вручила подозрение матери Ольги Шарий. Это «ответка» за наезд на отца Зеленского?

— Боксеры Усик и Джошуа провели дуэль взглядов. Смотрите видео

— Черниговские антивакцинаторы пришли в школу и добились для учителей права ходить на работу без прививок. Смотрите видео

— Кличко внаглую продал Оболонский остров посреди Днепра в Киеве

— В Раде предложили дать Оскара Зеленскому за сценарий к фильму «Покушения, которого не было», намекая, видимо, на стрельбу по машине Шефира.

— Как выглядит итальянская вилла Владимира Зеленского. Смотрите видео

— Покупателя в магазине АТБ жестоко избили бутылкой по голове. Смотрите видео

— Мошенники действуют от лица «Новой почты» и разводят покупателей. Как работает схема?