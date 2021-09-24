В МОЗ рассказали, сколько педагогов в Украине вакцинировались от коронавируса

Главное: В Украине 62% педагогов привито, по крайней мере, одной дозой вакцины от коронавируса. При этом тысячи учителей и школьников находятся на самоизоляции.

Детали: В Украине по состоянию на пятницу, 23 сентября, хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 80% медиков и 62% педагогов. Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин, пишет «Корреспондент».

«По состоянию на четверг 80% медиков вакцинированы первой дозой, 63% — двумя дозами. Педагогов — 62% первой дозой, 42% — двумя дозами», — сказал он.

Кузин отметил, что за последние несколько недель темпы вакцинации немного снизились.

«Текущий уровень вакцинации в среднем составляет 107 тысяч прививок в сутки. Однако сейчас темпы наращиваются: за последнюю неделю — +22% к вакцинации первой дозой. Возобновление темпов роста вакцинации ожидается в сентябре-октябре», — добавил он.

Кроме того, санврач сообщил, что на следующей неделе должны утвердить перечень профессий, для которых вакцинация будет обязательной.

«Туда включат работников учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных госадминистраций», — сказал замминистра.

Также Кузин рассказал, что с 1 сентября на самоизоляцию ушли около 89 тысяч учеников и 3367 учителей.

"За минувшие сутки заболело 402 ученика и 226 учителей. Случаи заболеваемости приводят к остановке учебного процесса в учреждениях образования. Только за вчера на самоизоляцию отправили почти 7,3 тыс. учеников, а с 1 сентября около 89 тыс. — это те ученики, которые должны были быть на самоизоляции в связи с тем, что контактировали с больным COVID-19",- сказал он.

Еще 145 школ перевели учебный процесс на дистанционку.

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