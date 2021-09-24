Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В МОЗ рассказали, сколько педагогов в Украине вакцинировались от коронавируса

В МОЗ рассказали, сколько педагогов в Украине вакцинировались от коронавируса

Агата Кловская
24.09.21 16:24
145
В МОЗ рассказали, сколько педагогов в Украине вакцинировались от коронавируса

Главное: В Украине 62% педагогов привито, по крайней мере, одной дозой вакцины от коронавируса. При этом тысячи учителей и школьников находятся на самоизоляции.

Детали: В Украине по состоянию на пятницу, 23 сентября, хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 80% медиков и 62% педагогов. Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин, пишет «Корреспондент».

«По состоянию на четверг 80% медиков вакцинированы первой дозой, 63% — двумя дозами. Педагогов — 62% первой дозой, 42% — двумя дозами», — сказал он.

Кузин отметил, что за последние несколько недель темпы вакцинации немного снизились.

«Текущий уровень вакцинации в среднем составляет 107 тысяч прививок в сутки. Однако сейчас темпы наращиваются: за последнюю неделю — +22% к вакцинации первой дозой. Возобновление темпов роста вакцинации ожидается в сентябре-октябре», — добавил он.

Кроме того, санврач сообщил, что на следующей неделе должны утвердить перечень профессий, для которых вакцинация будет обязательной.

«Туда включат работников учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных госадминистраций», — сказал замминистра.

Также Кузин рассказал, что с 1 сентября на самоизоляцию ушли около 89 тысяч учеников и 3367 учителей.

"За минувшие сутки заболело 402 ученика и 226 учителей. Случаи заболеваемости приводят к остановке учебного процесса в учреждениях образования. Только за вчера на самоизоляцию отправили почти 7,3 тыс. учеников, а с 1 сентября около 89 тыс. — это те ученики, которые должны были быть на самоизоляции в связи с тем, что контактировали с больным COVID-19",- сказал он.

Еще 145 школ перевели учебный процесс на дистанционку.

В тему: В КГГА рассказали, сколько киевских школ и садиков готовы к нормальной работе.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, школа, вакцина, вакцинация, образование, педагог, коронавирус, Игорь Кузин

Комментарии

Статьи

24.09.21 09:24

Беспилотные крылья Эфиопии

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

«Никто не чувствует себя в безопасности»: полный текст выступления Зеленского на Генассамблее ООН
24.09.21 01:11

«Никто не чувствует себя в безопасности»: полный текст выступления Зеленского на Генассамблее ООН

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.09.21 17:03

Священник УПЦ объяснил, почему во время исповеди бывает очень больно
24.09.21 16:40

Стало известно, какого цвета Солнце на самом деле
24.09.21 16:32

В УПЦ рассказали, допустимо ли женщинам заходить в алтарь
24.09.21 15:57

Стало известно, какой фильм представит Украину на премии «Оскар»
24.09.21 15:45

В Египте меняют условия для туров и экскурсий
24.09.21 15:20

Врач-священник УПЦ рассказал, как научиться молиться по-настоящему
24.09.21 14:55

В Минздраве назвали области-претенденты на «красную» зону карантина
24.09.21 14:43

На Запорожье произошло массовое отравление в детсаду
24.09.21 14:27

В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
24.09.21 13:47

Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к новой волне коронавируса
24.09.21 15:57

Стало известно, какой фильм представит Украину на премии «Оскар»
24.09.21 14:55

В Минздраве назвали области-претенденты на «красную» зону карантина
24.09.21 13:47

Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к новой волне коронавируса
24.09.21 10:10

Ученые рассчитали пик четвертой волны коронавируса в Украине
24.09.21 09:47

Коронавирус в Украине: 9 058 больных и 140 погибших
24.09.21 09:34

На ходу умер водитель автобуса «Динамо», везший команду во Львов
24.09.21 09:07

Стало известно, когда может состояться встреча Путина с Зеленским
23.09.21 20:12

К Шефиру приставили охрану
23.09.21 19:00

Главные новости за 23 сентября 2021 года
23.09.21 15:49

В КГГА рассказали, сколько киевских школ и садиков готовы к нормальной работе
18.09.21 13:00

Патриарх Кирилл отметил в УПЦ сплоченность епископов, духовенства и верующих
18.09.21 14:45

Предстоятель УПЦ рассказал о единственном случае, когда осуждение не грех
17.09.21 21:05

В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу
18.09.21 23:39

В Испании украинка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи
18.09.21 12:35

Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополита Онуфрия
18.09.21 14:20

Презентован сборник с редкими документами о воссоединении Киевской митрополии с Русской Церковью в XVII веке
17.09.21 19:15

Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь против «полового воспитания» в школах
18.09.21 06:14

День изобретателей и фармацевтов: какой праздник отмечается 17 сентября 2021 года
19.09.21 17:35

Из Киева верующие УПЦ пройдут 5 дней крестным ходом в монастырь Афонской иконы Богоматери
20.09.21 13:07

Стало известно, жив ли еще Путин
Фото и Видео
В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
Появилось видео сильнейшего наводнения в Испании
Появилось видео сильнейшего наводнения в Испании
Опубликовано видео эпичного пожара в Москве
Опубликовано видео эпичного пожара в Москве
В школе на Черниговщине рухнул потолок в классе, разбив парты и стулья
В школе на Черниговщине рухнул потолок в классе, разбив парты и стулья
По Киеву разгуливал мужчина с гранатой
По Киеву разгуливал мужчина с гранатой
На Западной Украине горел цыганский лагерь
На Западной Украине горел цыганский лагерь
В Черновицкой области пошел снег
В Черновицкой области пошел снег
В Киеве иностранец угрожал пистолетом пассажирам метро
В Киеве иностранец угрожал пистолетом пассажирам метро
В черкасской кофейне среди бела дня на глазах у детей застрелили криминального авторитета
В черкасской кофейне среди бела дня на глазах у детей застрелили криминального авторитета
Появилось видео эпичной драки в Крыму
Появилось видео эпичной драки в Крыму
fraza.com
Новости блогосферы
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.