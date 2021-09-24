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Новости > Стало известно, какой фильм представит Украину на премии «Оскар»

Стало известно, какой фильм представит Украину на премии «Оскар»

Агата Кловская
24.09.21 15:57
159
Стало известно, какой фильм представит Украину на премии «Оскар»

Главное: Фильм «Плохие дороги» будет представлять Украину на «Оскаре» в категории Международный полнометражный фильм. В этом году украинский фильм для кинопремии выбирали 11 членов комитета.

Детали: Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит «Плохие дороги» будет участвовать в премии «Оскар», представляя Украину. Об этом говорится в Facebook Украинского Оскаровского Комитета.

«Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-кандидат, который будет представлять Украину на 94-й премии „Оскар“ Американской академии кинематографических искусств и наук в категории Международный полнометражный фильм», — указано в сообщении.

Известно, что в этом году украинский фильм выбирали 11 членов комитета. При этом три члена комитета не имели права голосования из-за конфликта интересов.

Фильм «Плохие дороги» получил пять голосов и дополнительных три балла: по мировую премьеру на фестивале класса А, награду на фестивале класса А и рецензии в международных профильных изданиях.

Кроме того, фильм Блик набрал два голоса и два дополнительных балла, Носорог — один голос и два дополнительных балла, Стоп-Земля — ​​три голоса и три дополнительных балла, Почему я жив — по ноль баллов.

В тему: Оскар-2021 ждал оглушительный зрительский провал.

Тэги: Украина, фильм, кинопремия, Оскар, культура

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