В Минздраве назвали области-претенденты на «красную» зону карантина

Главное: Сразу четыре области Украины могут попасть в «красную» зону карантина в ближайшем будущем. Это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области.

Детали: Уже через две или три недели несколько областей Украины могут перейти в «красную» зону адаптивного карантина. Под угрозой три региона на западе страны и один на востоке. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

«По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки „оранжевой“ зоны. Также четыре региона могут перейти в „красный“ уровень в ближайшие 2-3 недели», — отметил Кузин.

Он уточнил, что в «красную» зону могут перейти следующие регионы:

— Житомирская область;

— Луганская область;

— Львовская область;

— Харьковская область.

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