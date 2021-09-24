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Новости > Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к новой волне коронавируса

Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к новой волне коронавируса

Агата Кловская
24.09.21 13:47
90
Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к новой волне коронавируса

Главное: В Украине больницы и медицинская система активно готовятся к ухудшению эпидемситуации в стране. Больше 35 тысяч коек практически на 100% обеспечены кислородом.

Детали: Минздрав готовит порядка 90 тысяч коек в больницах для пациентов с коронавирусом. Неинфекционные лечебные учреждения планируют задействовать в три этапа, смотря на динамику роста инфицированных. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы активно готовим больницы и нашу медицинскую систему (к ухудшению эпидемической ситуации). Есть три волны медучреждений — порядка 90 тысяч койкомест для больных коронавирусом. Первая волна больниц — это больше 35 тысяч коек, которые практически на 100% обеспечены кислородом», — сказал премьер, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Он добавил, что у медиков есть наработанные и эффективные протоколы лечения, а также в страну прибыли инновационные лекарства для COVID-пациентов.

Глава Кабмина подчеркнул, что в Украине ежедневно наблюдается рост заболевших коронавирусом и госпитализированных. При этом свыше более 98% попавших в больницы — не вакцинированные.

Премьер добавил, что вакцинация — единственный путь к преодолению эпидемии.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Pfizer . Кроме того, имеем отлаженную инфраструктуру для ее распространения и обеспечения холодовой цепи», — сказал Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что на сегодня в Украине имеется более 10 млн доз вакцин и призвал всех украинцев, включая народных депутатов, вакцинироваться против коронавируса.

В тему: Ученые рассчитали пик четвертой волны коронавируса в Украине.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, Денис Шмыгаль

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