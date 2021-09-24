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Новости > Киевлянам рассказали, будут ли закрывать транспорт при усилении карантина

Киевлянам рассказали, будут ли закрывать транспорт при усилении карантина

Агата Кловская
24.09.21 12:55
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Киевлянам рассказали, будут ли закрывать транспорт при усилении карантина

Главное: При ужесточении карантинных мер транспорт в Киеве закрывать не планируют. Вместе с тем, в случае локдауна, для транспорта готовят электронные пропуска.

Детали: Власти Киева надеются, что закрытия транспорта в столице при ужесточении карантина удастся избежать. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

«Что касается ограничений, мы уже анонсировали, если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт», — отметил он.

В тему: Ученые рассчитали пик четвертой волны коронавируса в Украине.

Тэги: Киев, общество, транспорт, КГГА, коронавирус, локдаун, Николай Поворозник

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