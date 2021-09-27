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Новости > Всемирный день туризма: какой праздник отмечается 27 сентября 2021 года

Всемирный день туризма: какой праздник отмечается 27 сентября 2021 года

Агата Кловская
27.09.21 05:26
296
Всемирный день туризма: какой праздник отмечается 27 сентября 2021 года

Сегодня, 27 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Всемирный день туризма и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Всемирный день туризма

В 1979 году Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации при Организации Объединенных Наций, располагавшейся на тот момент в испанском городе Торремолино, учредила международный праздник Всемирный день туризма.

Целью этого праздника было не только пропаганда туризма, но и широкое освещение его вклада в экономику как отдельных регионов, так и мирового сообщества в целом, а также дальнейшее глубокое позитивное развитие международных связей всех стран.

В Украине этот день закреплен указом президента Украины от 21 сентября 1998 года № 1047/98 и носит название «День туризма». Этот официальный государственный праздник, однако он не является нерабочим днем.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Этот православный праздник относится к числу двенадцати двунадесятых церковных праздников, которые связаны с земной жизнью Христа и Богоматери.

Праздник установлен в честь важных событий, произошедших в Иерусалиме возле святой горы Голгофы, где ранее был распят Иисус Христос. Ныне же праздник отмечается всеми православными христианами ежегодно, а его название объясняется обычаем церкви во время богослужения поднимать Крест для обозрения всем молящимся.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День независимости Туркменистана;

- День Польского подпольного государства;

- День дружбана;

- День подарков миру.

Тэги: общество, мир, туризм, праздники, новости Украины

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