Главные новости за 24 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 9 058 людей. Умерли 140 человек.
- Курс гривны растет. Доллар и евро падают в цене.
- С коронавирусом могут бороться с помощью антител. Предложение исходит от Всемирной организации здравоохранения.
- Сильное наводнение произошло в Испании. Появилось видео последствий стихии.
- Общежитие Военного университета министерства обороны горело в Москве. Появилось видео с места ЧП.
- Бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали. Произошло это в Италии.