Главные новости за 24 сентября 2021 года

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В УПЦ рассказали, допустимо ли женщинам заходить в алтарь

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Священник УПЦ объяснил, почему во время исповеди бывает очень больно

Главные новости за 23 сентября 2021 года

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Коронавирус в Украине: 9 058 больных и 140 погибших

Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к новой волне коронавируса

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Стало известно, какой фильм представит Украину на премии «Оскар»

В МОЗ рассказали, сколько педагогов в Украине вакцинировались от коронавируса

18.09.21 13:00

Патриарх Кирилл отметил в УПЦ сплоченность епископов, духовенства и верующих

18.09.21 14:45

Предстоятель УПЦ рассказал о единственном случае, когда осуждение не грех

17.09.21 21:05

В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу

18.09.21 23:39

В Испании украинка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи

18.09.21 12:35

Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополита Онуфрия

18.09.21 14:20

Презентован сборник с редкими документами о воссоединении Киевской митрополии с Русской Церковью в XVII веке

17.09.21 19:15

Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь против «полового воспитания» в школах

18.09.21 06:14

День изобретателей и фармацевтов: какой праздник отмечается 17 сентября 2021 года

19.09.21 17:35

Из Киева верующие УПЦ пройдут 5 дней крестным ходом в монастырь Афонской иконы Богоматери

23.09.21 10:08

В нескольких областях Украины произошло землетрясение