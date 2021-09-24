Стало известно, какого цвета Солнце на самом деле

Главное: Выяснен реальный цвет Солнца. Оно находится в бирюзовом-зеленом диапазоне спектра.

Детали: Российский ученый Андрей Малыхин поведал, какого цвета наше Солнце на самом деле. Его цитирую местные СМИ.

Эксперт, ссылаясь на астронома британского Астрофизического центра Джорелл-Бэнк Аластера Ганна, говорит, что светило находится в бирюзовом-зеленом диапазоне спектра.

По его словам, это связано с температурой его поверхности.

При этом подчеркивается, что человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют видимый цвет в белый.

Он также пояснил: «В физике звезды считаются абсолютно черными телами. Такими называют объекты, которые поглощают любой поток света и не отражают его. Если вы подсветите Солнце фонариком, то оно ничего не отразит вам обратно, вы его не увидите».

Специалист рассказал, что свечение от звезд идет из-за температуры поверхности, а для каждой температуры характерно излучение на своей длине волны.

Уточняется, что свет красного карлика (малые и относительно холодные звезды) будет соответствовать 3000 градусов Кельвина, а для Солнца кривая излучения будет соответствовать примерно 5500 градусов Кельвина.

Ученый информирует: «Максимум излучения Солнца согласно Закону Вина, который устанавливает зависимость длины волны от температуры черного тела, наблюдается на длине волны 501 нанометров. Такой цвет можно назвать зеленым или бирюзовым. К зеленому можно отнести диапазон от 500 до 570 нанометров».

Впрочем, как сообщается, цветом обозначается восприятие человеком определенного электромагнитного излучения.

В публикации сказано: «Человеческие глаза ограничены в широте восприятия цвета тремя типами фоторецепторов. Самый чувствительный рецептор L - отвечающий за желто-красный диапазон. M- и S-рецепторы – отвечают за восприятие зелено-желтого и фиолетово-синего цветов, соответственно. Самому чувствительному L-рецептору проще всего поймать сигнал, поэтому человек почти всегда должен видеть происходящее в красных тонах. Чтобы компенсировать разницу в получаемых сигналах мозг приводит их к цветовому балансу».

Резюмируется: «Практически весь видимый диапазон солнечного света (380-780 нанометров) покрывается максимумом кривой излучения Солнца. Учитывая особенность восприятия наших органов зрения, излучение Солнца почти равномерно засвечивает L, M и S-колбочки. Наш мозг это корректирует и говорит, что каждого цвета примерно одинаковое количество, и мы видим в итоге белый цвет».

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