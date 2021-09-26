Всемирный день контрацепции: какой праздник отмечается 26 сентября 2021 года

Сегодня, 26 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Всемирный день контрацепции и Международный день глухих.

Всемирный день контрацепции

Этот день отмечается не только врачами-гинекологами, но и людьми, кому не безразличны вопросы здоровья, воспитания подрастающего поколения и планирования семьи.

Впервые он был отмечен в 2007 году по инициативе нескольких международных организаций, занимающихся проблемами планирования семьи. Основной целью праздника стал протест безответственному сексуальному поведению.

В этот день в образовательных учреждениях проходят тематические беседы и лекции с молодым поколением. Медицинские организации также устраивают семинары, направленные на просвещение пациентов по этой теме. Проводятся благотворительные концерты, представления. Акции, проводимые в этот день, направлены на то, чтобы каждый человек репродуктивного возраста осмыслил свое половое поведение, понял важность использования надежных средств контрацепции.

Международный день глухих

Его отмечают в последнее воскресенье сентября. Впервые – в 1958 году. Было это сделано в честь основания Всемирной федерации глухих, которая была появилась на семь лет ранее в Риме. Идею учреждения праздника вынесла ООН.

Во всем мире последняя неделя сентября отмечается как Неделя глухих. В эти дни особое внимание уделяется людям с полным или частичным лишением слуха. Их проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно, выносятся на общественное внимание, чтобы насколько это возможно облегчить их жизнь.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Европейский день языков;

- Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия;

- День машиностроителя в Украине;

- Всемирный день здоровья окружающей среды.