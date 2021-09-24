Пучдемона задержали на Сардинии

Главное: Бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали. Произошло это в Италии.

Детали: На итальянской Сардинии задержали бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Произошло это в аэропорту города Альгеро, куда он прилетел.

Ранее, 9 марта, Европарламент лишил его депутатской неприкосновенности. Это дало возможность возобновить процесс экстрадиции политика в Испанию. Бывшего лидера автономии, который четыре года назад провел референдум об отделении Каталонии, обвиняют в подстрекательстве к мятежу, его хотят судить.

Известно, что на Сардинию Карлес Пучдемон прилетел на фольклорный праздник каталонской культуры.

В тему: Сотни тысяч каталонцев вышли на улицы Барселоны в поддержку экс-правительства автономии.