Предложен радикальный способ борьбы с коронавирусом

Главное: С коронавирусом могут бороться с помощью антител. Предложение исходит от Всемирной организации здравоохранения.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения предложили радикальный способ борьбы с коронавирусом. Для этого можно применять антитела, пишет издание BMJ.

Подразумевается использование двух моноклональных антител: казиривимаба и имдевимаба. Их хотят применять для тяжелобольных, а также людей, у которых не выработались антитела. Для других больных такое лечение может быть малоэффективным.

Отмечается, что такие антитела при совместном использовании связываются со спаечным белком SARS-CoV-2, блокируя способность коронавируса инфицировать клетки.

Информируется: «Антитела снижают риск госпитализации и сокращают продолжительность симптомов у пациентов с высоким риском тяжелого заболевания».

Подчеркивается также: «Для применения данного метода необходимо массово проводить быстрые серологические тесты, позволяющие выявить соответствующих больных».

В тему: Стало известно, когда в Украине может закончиться карантин.