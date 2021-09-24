Коронавирус в Украине: 9 058 больных и 140 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 9 058 людей. Умерли 140 человек.

Детали: Коронавирус в Украине продолжает демонстрировать серьезный рост. Данные на пятницу, 24 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 9 058 больных. Госпитализация понадобилась для 2 060 людей, а выздоровели 2 415 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 40 578, методом ИФА – 10 574, экспресс-тестами – 31 029.

Наибольший прирост фиксировался в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Умерли еще 140 людей. За все время скончались 55 424 человека.

С начала пандемии заболели 2 379 483 людей, а выздоровели 2 240 388 человек.

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