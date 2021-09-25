Ученые пришли к выводу, что гигиеничнее обнимать собак, чем бородатых мужчин

Главное: Исследователи обнаружили смертельную опасность бороды. В ней было найдено больше микробов, чем на собаках, а также бактерии и насекомые, которые могут причинить вред человеку.

Детали: Ученые из Швейцарии проверили с помощью сканера растительность на лице 18 мужчин и шерсть на шее у 30 псов разных пород и выяснили, что даже у гончих уровень микробов ниже, чем у бородачей. Как сообщает Lenta.ru, у семи испытуемых человек были найдены опасные для здоровья паразиты.

По словам профессора Андреаса Гутцайта из швейцарской клиники Хирсланден, исследователи обнаружили значительно более высокую бактериальную нагрузку в образцах, взятых с мужской бороды, по сравнению с шерстью собак. «На основании этих данных собак можно считать чистыми по сравнению с бородатыми мужчинами», — заключил он.

В то же время основатель Фронта освобождения бороды Кейт Флетт, который продвигает растительность на лице, усомнился в результатах отчета. Он заявил, что не верит в негигиеничность бород самих по себе и предположил, что все эти неприятные микробы и бактерии также можно обнаружить на руках и волосах людей.

В тему: В начале 2016 года микробиолог Адам Робертс из Университетского колледжа Лондона заявил, что на лице чисто выбритых мужчин содержится больше бактерий, устойчивых к антибиотикам, чем у бородачей.

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