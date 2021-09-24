На Львовщине 85% школ ушли на карантин

Главное: 85% школ Львовской области ушли на дистанционку. Там уровень вакцинации сотрудников от COVID не достиг 80%.

Детали: Из-за «желтой» зоны адаптивного карантина во Львовской области на дистанционку перевели более 85% школ. Об этом говорится в приказе Департамента образования Львовской ОГА.

В такой форме продолжают обучение ученики 5-11 классов в школах, уровень вакцинации от COVID в которых не достиг 80%.

В документе говорится о том, что с 23 сентября из-за «желтой» зоны ученики и студенты прекратили посещение учебных заведений, кроме начальных классов и воспитанников детсадов. Также в нормальном режиме работают учебные заведения, в которых не менее 80% персонала вакцинировано от COVID.

«То есть более 85% заведений общего среднего образования с 23.09.2021 года организовали обучение в дистанционной форме», — говорится в сообщении.

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