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Новости > Ученые рассчитали пик четвертой волны коронавируса в Украине

Ученые рассчитали пик четвертой волны коронавируса в Украине

Агата Кловская
24.09.21 10:10
276
Ученые рассчитали пик четвертой волны коронавируса в Украине

Главное: Четвертая волна коронавируса в Украине находится на стадии роста. Ее угасание ожидается в конце 2021 года.

Детали: Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед показало, что эта волна находится на стадии роста. Новая волна, вызванная штаммом «Дельта», может быть быстрой, но короче предыдущих. Об этом говорится в исследованит КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

«Ее пик предполагается на уровне 15000-18000 случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года», — говорится в прогнозе.

Как отмечается в сообщении, весомым фактором такого осложнения эпидемической ситуации с СOVID-19 является значительное ослабление карантина в летний период, а в большинстве учебных заведений — с начала сентября.

Ученые выполнили исследование распространения четвертой волны COVID-19, вызванной штаммом «Дельта», в Украине и странах мира, которые испытали на себе наибольшее влияние пандемии. Было обнаружено, что в течение последних 20 лет имел место циклический характер пандемий тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эбола и COVID-19 С пяти-шести летним периодом.

С применением методов технического анализа больших данных обнаружен также циклический характер течения четырех волн пандемического процесса COVID-19 на временном отрезке: январь 2020 — сентябрь 2021 года.

«Полученные результаты указывают на значительно более низкий уровень количества новых заболеваний и смертности в течение текущей четвертой волны пандемического процесса, в сравнении со второй и третьей волнами, в странах, характеризующихся высоким процентом вакцинированного населения», — отмечают ученые.

В тему: Стало известно, когда в Украине может закончиться карантин.

Тэги: ученые, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, волна коронавируса

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