На православном фестивале УПЦ «Покров» покажут 80 фильмов

Главное: В столице с 11 по 14 октября при поддержке Украинской Православной Церкви состоится фестиваль православного кино «Покров».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pokrovkino.com, оргкомитет фестиваля рассмотрел более 200 заявок на участие от режиссеров из 15-ти стран мира.

«Надеемся, что православное кино - добрый повод для хорошего настроения, новых встреч и неугасающего христианского оптимизма!» - поделились организаторы.

Всего зрители смогут увидеть около 80 фильмов. Лучшие ленты жюри определит в четырёх номинациях: «Игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино» и «Анимационное кино».

Фестиваль состоится в онлайн-формате и, в случае благоприятной эпидемической обстановки, в столичном «Доме кино».

Как сообщалось ранее, Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые прошёл по благословению Митрополита Владимира в октябре 2003 года.

В прошлом году на конкурс было прислано около 1200 фильмов, из них оргкомитет отобрал 68 лент, созданных режиссёрами из восьми стран. В связи с карантином фестиваль состоялся в онлайн-формате. Его зрителями стали более 100 тысяч интернет-пользователей из 25-ти стран.

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