Стало известно, когда может состояться встреча Путина с Зеленским

Главное: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, когда его босс встретится с Владимиром Зеленским. По его словам, президенты должны понять, о чем им разговаривать на саммите.

Детали: Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться тогда, когда будет согласована повестка дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать», — отметил Песков.

В тему: В России готовы ко встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.