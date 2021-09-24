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Новости > Стало известно, когда может состояться встреча Путина с Зеленским

Стало известно, когда может состояться встреча Путина с Зеленским

Александр Панько
24.09.21 09:07
369
Стало известно, когда может состояться встреча Путина с Зеленским

Главное: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, когда его босс встретится с Владимиром Зеленским. По его словам, президенты должны понять, о чем им разговаривать на саммите.

Детали: Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться тогда, когда будет согласована повестка дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать», — отметил Песков.

В тему: В России готовы ко встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, встреча, переговоры, политика, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

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