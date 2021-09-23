В КГГА рассказали, сколько киевских школ и садиков готовы к нормальной работе

Главное: Сейчас все школы и садики столицы готовы к работе в условиях карантина. Почти во всех заведениях вакцинировано 80% персонала.

Детали: По состоянию на 23 сентября, в Киеве почти 100% учебных заведений достигли показателя в 80% вакцинированных. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что все школы и садики Киева работают в обычном режиме.

«Сейчас Киев — лидер по вакцинации работников образования, по состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в городе более 900, достигли показателя в 80% вакцинированных», — заявил он.

По словам замглавы КГГА, в первую очередь активно вакцинировался педагогический состав учебных заведений, а через неделю подтянулись и технические работники.

«Вакцинация работников будет продолжаться. Сейчас все школы и садики готовы к работе в условиях карантина и обеспечены необходимыми средствами для дезинфекции. В то же время запрет на посещение родителями учебных заведений продолжает действовать», — добавил он.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине в очном формате школы принимают начальные классы не зависимо от уровня вакцинации. Старшие классы продолжают обучение в таком виде, только если не менее 80% персонала школы вакцинированы от COVID.

В тему: В Украине ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Касается это работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.