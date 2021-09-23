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Новости > Рада приняла закон об олигархах

Рада приняла закон об олигархах

Александр Панько
23.09.21 14:27
185
Рада приняла закон об олигархах

Главное: Народные депутаты Украины приняли закон о создании реестра олигархов. «За» соответствующее решение проголосовали 279 депутатов.

Детали: Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Законопроект № 5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.

Согласно результатам голосования, фракция «Слуга народа» дала 229 голосов «за», в то время как один народный депутат проголосовал «против» (Людмила Буймистер) и еще четверо не голосовали.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» дала 20 голосов «против», один нардеп воздержался и еще девять не голосовали.

«Европейская солидарность» практически в полном составе была против закона об олигархах — 23 нардепа нажали красную кнопку, один воздержался.

Фракция «Батькивщина» не дала голосов в поддержку закона — 20 народных депутатов воздержались и двое вообще не голосовали.

Депутатская группа «Партия «За будущее» дала 18 голосов «за», один нардеп воздержался.

Фракция «Голос» поддержала закон об олигархах 11 голосами. Пятеро нардепов проголосовали против, один воздержался и еще один не голосовал.

В группе «Доверие» 15 народных депутатов поддержали закон об олигархах, двое воздержались и трое не голосовали.

Среди внефракционных нардепов шестеро проголосовали за закон, пятеро против, еще один воздержался.

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

В документе прописано, что определение олигархов — это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Законопроект № 5599 был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским в начале июня. Рада одобрила законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» в первом чтении 1 июля.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой, которое поддержали четыре оппозиционные фракции, спикер Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил документ на экспертизу Венецианской комиссии. Комиссия пока не рассмотрела документ и не дала заключения.

Законопроект был внесен в повестку дня Рады на текущее неделе на согласительном совете глав фракций в понедельник, несмотря на возражения Разумкова, который заявлял, что документ не готов к рассмотрению.

Между первым и вторым чтением народные депутаты внесли к нему 1,3 тысячи поправок. Тем не менее, документ во втором чтении был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Документ принят в редакции Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В тему: Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов.

Стала известна реакция олигархов на закон о деолигархизации.

Тэги: Верховная Рада Украины, закон, олигархи, политика, новости Украины, деолигархизация

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