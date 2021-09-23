Украинцев предупредили о штормовом ветре

Главное: Завтра в Украине ожидается штормовой ветер. Людей призывают быть осторожными.

Детали: В пятницу, 24 сентября, в Украине будет ветрено. Об этом сообщили в ГСЧС.

Уже объявлено штормовое предупреждение. Информируется о первом уровне опасности.

Отмечается, что грядущей ночью на западе страны, а днем уже практически во всех регионах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В западных областях скорость ветра местами и вовсе составит 25-30 м/с.

Также в Киеве и области завтра днем прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

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