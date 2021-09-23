Главные новости за 23 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 7 866 человек. Умерли 123 больных.
- В начале следующей недели дожди почти покинут Украину. Начнется потепление.
- Число жертв среди мирного населения на Донбассе растет. Данные приводят в ООН.
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что уже к весне карантин в Украине может закончиться. Но есть условие — нужно вакцинироваться.
- Артем Милевский завершил карьеру. Он сделал заявление.
- Пандемия коронавируса закончится в следующем году. Об этом сказал генеральный директор компании Moderna.