В ООН озвучили новые страшные цифры по жертвам войны на Донбассе

Главное: Число жертв среди мирного населения на Донбассе растет. Данные приводят в ООН.

Детали: В ООН говорят об ухудшении ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу мониторинговой миссии по правам человека в Украине Матильды Богнер.

Она сообщила: «Ситуация безопасности на востоке Украины ухудшилась, возросло количество жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий».

Отмечается, что с 1 февраля по 31 июля Всеукраинская комиссия по правам человека зафиксировала 62 жертвы среди гражданского населения – пятнадцать погибших и 47 раненых.

Подчеркивается, что это на 51% больше, чем за предыдущие полгода.

Уточняется также, что с 31 июля по 20 сентября в результате боевых действий было зафиксировано шестнадцать жертв среди гражданского населения – двое погибших и четырнадцать раненых. Это самый высокий показатель с июня прошлого года.

Сообщается, что режим прекращения огня 27 июля 2020 года привел к шестикратному снижению потерь среди гражданского населения, если сравнивать с периодом, за год до прекращения и через год после.

В тему: Названо число пропавших без вести с начала войны на Донбассе.