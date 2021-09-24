Ученые заявили, что Арктика рекордно «обмельчала»

Главное: В Арктике быстро тает лед. Зафиксирован рекордно низкий его уровень.

Детали: Исследователи из проекта Copernicus Ocean бьеют тревогу: уровень арктического льда за последние два года достиг рекордно низкого уровня. Их отчет цитирует издание Journal of Operational Oceanography.

В нем информируется, что за последнее десятилетие по сравнению с 1979 годом уровень льда тут сократился на 13%.

При этом средняя толщина льда в Баренцевом море уменьшилась на 90%.

Ученые говорят, что на потепление Северного Ледовитого океана приходится около 4% всего глобального потепления океана.

Они отмечают: «Резкое сокращение поступления льда из Арктики в другие бассейны может ускорить этот процесс, следствием которого уже сейчас являются экстремальные наводнения и изменения в видовом составе морской флоры и фауны».

Так, в Северном море крайняя изменчивость, связанная со сменой периодов похолодания морскими волнами тепла, привела к сокращению численности многих промысловых видов – камбалы, европейского омара, морского окуня, кефали и съедобных крабов.

Эксперты отмечают: «Изменение климата, загрязнение и чрезмерная эксплуатация морских ресурсов оказывают беспрецедентное давление на океан, требуя срочной необходимости в устойчивых мерах по управлению и адаптации».

Сообщается также: «Рассмотрение океана как фундаментального фактора в системе Земля и понимание многомерной и взаимосвязанной природы океана является основой устойчивого будущего».

Как оказалось, с 1993 по 2019 год средние температуры моря в глобальном масштабе повышались со скоростью 0,015 градуса в год.

В работе сказано, что ухудшение ситуации наблюдалось и по другим параметрам.

В тему: Арктика теряет лед намного быстрее, чем ожидалось.