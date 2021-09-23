Стало известно, когда в Украине может закончиться карантин

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что уже к весне карантин в Украине может закончиться. Но есть условие — нужно вакцинироваться.

Детали: Карантин в Украине может закончиться уже весной. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в ходе V Международного форума «Креативная Украина 2021», сообщает РБК-Украина.

«Вакциннируемся до Нового года — на весну сможем спокойно жить без карантина», — ответил Ляшко на вопрос, когда может закончиться карантин.

Ляшко также отметил, что даже вакцинированные пока должны носить маски, поскольку многие люди не вакцинированы, а человек, получивший прививку, может переносить возбудителя.

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