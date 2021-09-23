В киевских школах откроют пункты вакцинации от коронавируса

Главное: Пункты вакцинации от COVID откроют в киевских школах. В этих пунктах смогут получить прививки учителя, персонал школы и родственники персонала и учеников.

Детали: В киевских школах откроют пункты вакцинации от COVID. Об этом идет речь в решении городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению комиссии, КГГА и ее органы, а также районные администрации должны принять меры по размещению в учреждениях образования постоянных пунктов вакцинации, чтобы привлечь к процессу максимальное число учителей и другого персонала.

Если нет возможности разместить постоянный пункт вакцинации, то необходимо организовать вакцинацию выездными мобильными бригадами.

Также сообщается, что в школьных пунктах вакцинации смогут привиться от COVID родственники персонала и родители учеников.

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