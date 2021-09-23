Милевский сделал резонансное заявление

Главное: Артем Милевский завершил карьеру. Он сделал заявление.

Детали: Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский завершил карьеру в возрасте 36 лет. Об этом он сообщил у себя на Youtube.

Последним клубом спортсмена был закарпатский «Минай». С лета он был безработным.

Футболист признался: «Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго от этого уходил, долго этого боялся. У меня были варианты, были предложения, но, наверное, я сказал себе: Хватит!».

Напомним, что Артем Милевский сыграл за динамовцев 241 матч, в которых забил 84 гола и отдал 54 результативных передач. За сборную Украины он сыграл пятьдесят поединков, в которых отличился восемь раз.

В тему: Милевский продолжил карьеру в закарпатском селе.