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Новости > Милевский сделал резонансное заявление

Милевский сделал резонансное заявление

Александр Панько
23.09.21 12:56
166
Милевский сделал резонансное заявление

Главное: Артем Милевский завершил карьеру. Он сделал заявление.

Детали: Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский завершил карьеру в возрасте 36 лет. Об этом он сообщил у себя на Youtube.

Последним клубом спортсмена был закарпатский «Минай». С лета он был безработным.

Футболист признался: «Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго от этого уходил, долго этого боялся. У меня были варианты, были предложения, но, наверное, я сказал себе: Хватит!».

Напомним, что Артем Милевский сыграл за динамовцев 241 матч, в которых забил 84 гола и отдал 54 результативных передач. За сборную Украины он сыграл пятьдесят поединков, в которых отличился восемь раз.

В тему: Милевский продолжил карьеру в закарпатском селе.

Тэги: футбол, Артем Милевский, спорт, новости Украины

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