В Ивано-Франковской области нашли трупы грибников

Главное: В Ивано-Франковской области нашли два трупа. Люди собирали грибы.

Детали: Спасатели нашли тела двух грибников в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что один из них исчез в конце июля, а другой – на прошлой неделе.

Информируется, что поступило сообщение от сотрудников полиции о том, что к ним обратилась гражданка, которая сообщила, что ее отец, житель села Пациков 31 июля ушел в лес по грибы и не вернулся.

Сообщается, что 20 сентября жителем села было найдено тело мужчины в урочище Долины возле Пациков.

Также, сказано в информации, между селами Рошняте и Ольховка Калушского района спасатели обнаружили тело мужчины, который отправился по грибы 18 сентября. Спасатели обследовали 165 га открытой местности и еще 1 000 га с помощью квадрокоптера. Для осуществления поисков были задействованы кинологи.

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