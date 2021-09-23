Конец пандемии коронавируса «назначили» на следующий год

Главное: Пандемия коронавируса закончится в следующем году. Об этом сказал генеральный директор компании Moderna.

Детали: Пандемия коронавируса завершится в 2022 году. Об этом заявил генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель, которого цитирует Reuters.

Производитель вакцин отметил: «Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель планеты мог пройти вакцинацию. Вакцинация также будет возможна в необходимом объеме».

Он добавил: «Те, кто не делает прививки, будут иммунизироваться естественным путем, потому что штамм Дельта крайне заразен. Мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать, или не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу».

Глава Moderna сказал: «Возвращение к нормальной жизни начнется с сегодняшнего дня через год, я думаю».

Стефан Бансель резюмировал: «Надеюсь, правительства стран одобрят повторные прививки для уже вакцинированных людей, потому что пациенты из группы риска, которые были привиты прошлой осенью, нуждаются в повторной вакцинации».

В тему: Врач рассказала, когда нужно вакцинироваться переболевшим коронавирусом людям.