Абрамовского поймали на коррупции 12 лет назад, но это не помешало ему стать министром, – СМИ

Роман Абрамовский, занявший пост министра экологии год назад, был пойман на коррупции еще 12 лет назад. Как сообщает FromUA со ссылкой на Газета.юа, в то время он занимал должность генерального директора компании «Укрстальконструкция».

«Скандал разгорелся вокруг руководства компании после того, как в интернет попало видео, на котором технический директор компании Снисаренко В. В. признается в том, что он вместе с генеральным директором Абрамовский Р.Р берут „откаты“.

Так, он рассказал, что покупая у словенской фирмы станок стоимостью более двух миллионов евро, Абрамовский и Снисаренко получают откат в полмиллиона.

По информации от поставщика директора компании „Gostol-TST“ (Словения), по переводу откат Абрамовского подписан контракт с фирмой „Энергострой“ (Чехия). Первый платеж составлял 80 тыс. евро», — пишет издание.

Как напоминает издание, ранее Абрамовского назвали одним из самых богатых министров в правительстве Дениса Шмыгаля. Ведь, кроме государственной службы, он владеет крупным бизнесом в «зеленой энергетике» (ныне компании официально оформлены на жену). За прошлый год Абрамовский приумножил свое состояние на 2,1 млн грн, и теперь на его счетах — 34,2 млн. Все потому, что еще несколько лет назад Абрамовский работал замдиректора в компании «Риола-Модуль», занимающаяся строительством, которая сейчас записана на его партнера Игоря Духовича. Эта компания с уставным капиталом всего в размере 375 грн в 2021-м году выиграла тендер на 28,25 млн грн на реконструкцию лаборатории молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Национальном институте рака.

«Как известно, в ближайшее время в Кабинете Министров планируются ротации, и среди тех, кто может потерять свое кресло, звучит и имя Абрамовского: нардепы недовольны тем, как формируется и выполняется экологическая повестка в стране. В кулуарах называют даже имена кандидатов на его кресло», — заключает FromUA.