Луческу резко прошелся по «Шахтеру» после матча за Суперкубок Украины

Главное: Мирча Луческу раскритиковал «Шахтер». Он обвинил бывшую команду в агрессии.

Детали: После поражения в матче за Суперкубок Украины (0-3) наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу раскритиковал свою бывшую команду донецкий «Шахтер». Румынский специалист дал комментарий телеканалу «Футбол 1».

Среди прочего специалист сказал: «Что мне сегодня не понравилось, это атмосфера. Я не понял, почему все выбегали на поле со скамейки запасных, почему так агрессивно себя вели. Я этого не могу понять: зачем столько агрессии, зачем столько злости? Они выбегали на поле, забегали на нашу территорию, когда праздновали гол. Я поздравляю «Шахтер» с победой, но эти моменты мне не понравились».

Он добавил: «Мы знали, как они будут играть, я предупреждал своих игроков. Мы хорошо готовились к этому матчу и пока выполняли все, о чем я говорил, у нас все было хорошо, были моменты у чужих ворот. Но когда растеряли моменты, мы дали соперникам почувствовать уверенность, и они воплотили ее в забитые голы».

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