Главное: В нескольких областях Украины произошло землетрясение. Оно случилось сегодня утром.

Детали: В 6-17 утра четверга, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение. О нем сообщает Главный центр специального контроля.

Его сила составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Информируется, что подземные толчки ощущались в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился возле Черткова (Тернопольская область) в районе реки Днестр на глубине десять километров.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока нет.

В ведомстве говорят: «По классификации землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Предметы, которые висят, сильно колеблются. Картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания».

В тему: На Донбассе произошло первое более чем за год землетрясение.